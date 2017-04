Der Wirtschaftsflügel der CDU hat ein finanzielles Entlastungsprogramm für die Arbeitnehmer angemahnt.

Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung, Linnemann, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die jetzt vorgestellte OECD-Studie zeige deutlich, dass es höchste Zeit sei für eine Entlastung der gesellschaftlichen Mitte. Der Lohn gehöre in erster Linie denjenigen, die jeden Tag hart dafür arbeiteten.



Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung lag die Belastung der Arbeitseinkommen durch Steuern und Sozialabgaben 2016 deutlich über dem Durchschnitt aller 35 Mitgliedsländer. Ein Durchschnittsverdiener ohne Familie müsse fast die Hälfte seines Einkommens abgeben. Nur in Belgien sei der Wert noch höher.



Als Grund für die Situation in Deutschland werden in der Untersuchung die vergleichsweise hohen Sozialabgaben angeführt, die von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen werden.