Die Steuer- und Abgabenlast auf Arbeitseinkommen ist in Deutschland so hoch wie in fast keinem anderen OECD-Staat.

Für einen alleinstehenden Durchschnittsverdiener lag sie im Jahr 2016 laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bei 49,4 Prozent. Das sei nach Belgien der zweithöchste Wert der 35 Mitgliedsstaten. Weiter hieß es, generell liege die Belastung in Deutschland über dem OECD-Durchschnitt. Zur Begründung wurde vor allem auf hohe Sozialabgaben für Arbeitslosen-, Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung verwiesen.