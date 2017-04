Die OECD legt mit ihrem Vergleich der Steuer- und Abgabenlast den Finger auf einen wunden Punkt in Deutschland. Sie beleuchtet die Kehrseite der schwarzen Null, auf die hierzulande selbst manche Steuerzahler stolz sind, obwohl sie in nicht unerheblichem Maße geschröpft werden, um eben diese schwarze Null zu erreichen.

Aber als Bürger sind viele zufrieden mit dieser schwarzen Null. Sie steht für Solidität und Stabilität und das beruhigt, wenn um uns herum die Zeiten immer unruhiger werden. Zudem steht unser Land wegen der soliden Staatsfinanzen wesentlich besser da als andere Staaten. Auch das hebt manchem die Brust. Andere, um nicht zu sagen: Zu viele lullt es dagegen ein.

Längst haben sich die meisten Deutschen an diese hohe Steuer- und Abgabenlast gewöhnt. Gerade deshalb ist – und daran erinnert heute die OECD - Vorsicht geboten vor dieser Art von Selbstzufriedenheit, zu der die schwarze Null verleitet. Wenn diese Wahlperiode im Herbst zu Ende geht liegen vier Jahre steuerpolitischer Stillstand hinter uns, vier Jahre, in denen sich die Große Koalition steuerpolitisch zu rein gar nichts aufraffen konnte.

Es ist ein Weckruf

Nur das Unvermeidbare wurde getan: Weil es nun mal das Verfassungsgebot gibt, wonach das Existenzminimum steuerfrei bleiben muss, wurden die Grundfreibeträge angehoben. Das war es dann aber schon in puncto Steuerentlastungen. Die Quittung für diese Abwesenheit von jeglichem steuerpolitischen Gestaltungswillen hat heute die OECD ausgestellt: Deutschland ist immer noch Spitze bei der Last aus Steuern und Abgaben und nicht nur das ist ein zweifelhafter Spitzenplatz, den wir hier einnehmen.

Noch fragwürdiger ist, dass inzwischen schon ein gut ausgebildeter Facharbeiter mit knapp 54.000 Euro im Jahr laut Einkommenssteuertarif als Spitzenverdiener gilt, obwohl er sich mitnichten so fühlt. Es ist also ein Weckruf, der im Steuervergleich der OECD steckt. Runter mit den Steuern – das ist die Losung für die Zeit nach der Wahl.

Noch mal vier Jahre Stillstand kann sich nur der Finanzminister leisten

Fragt sich nur: Runter für wen, sprich für wie viele? Die Antwort darauf wird nach Kassenlage gegeben werden – und es wird manche Überraschung geben. Zum Beispiel dann, wenn die Bundesländer Farbe bekennen müssen, ob sie – wie der Bund – bereit sind, bei einer Steuersenkung auf Einnahmen zu verzichten. Überraschungen wird es auch für die geben, die das hehre Ziel verfolgen, vor allem die mittleren Einkommen zu entlasten. Sie werden schnell feststellen, dass von einer dafür nötigen Abflachung des Steuertarifs oder einer Verschiebung des Tarifs nach rechts auch die oberen Einkommen profitieren werden. Ob das politisch in Kauf genommen wird, ist ein spannendes Gedankenspiel.

In jedem Fall zeigt die OECD eins: Noch mal vier Jahre Stillstand in der Steuerpolitik kann sich nur der Finanzminister leisten, der Steuerzahler und Wähler nicht.

Theo Geers, 1959 in Sögel geboren, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Köln, seit 1984 freier Journalist u. a. für DLF, WDR und andere ARD-Anstalten, seit 1991 als Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. 1997 bis 2001 Korrespondent in Brüssel, 2010 bis 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt, seit 2012 Berliner Korrespondent für die Programme des Deutschlandradio, Themenschwerpunkt Wirtschaft und Finanzen.