In Deutschland steigt die Zahl der Schüler, die trotz eines eher bildungsfernen Elternhauses solide Fähigkeiten in Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften erwerben.

Laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist der Anteil sogenannter resilienter Schüler so stark angewachsen wie in kaum einem anderen OECD-Land - von 25 Prozent im Jahr 2006 auf gut 32 Prozent im Jahr 2015. Damit liegt Deutschland jetzt über dem internationalen Durchschnitt. Zur Resilienz von Schülern trägt der Studie zufolge unter anderem bei, wenn die Lehrer selten wechseln. Eine untergeordnete Rolle spielt die Zahl der Schüler in den Klassen und ob diese gut mit Computern ausgestattet sind.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.