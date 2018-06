Der soziale Aufstieg in Deutschland ist nach einer Studie der OECD schwieriger und langwieriger geworden.

In dem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung heißt es, in Deutschland könne es sechs Generationen dauern, bis die Nachkommen einer einkommensschwachen Familie das Durchschnittseinkommen erreichen. In Dänemark sind es nur zwei Generationen. Weiter heißt es laut OECD, dass in den 30 untersuchten Ländern im Schnitt ein Drittel der Kinder mit einem geringverdienenden Vater ebenfalls Geringverdiener werde. In Deutschland liegt der Wert bei 42 Prozent.



Die soziale Mobilität, so die Autoren, sei ins Stocken geraten. Wenn es Menschen am unteren Ende der Einkommensverteilung nicht mehr nach oben schaffen könnten, dann könne das schwerwiegende soziale, wirtschaftliche und politische Konsequenzen haben. Hinzu komme, dass auch die Einkommensungleichheit seit den 1990er-Jahren in den OECD-Staaten gewachsen sei.

