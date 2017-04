In Deutschland zahlen Arbeitnehmer nach einer Studie so viele Steuern und Abgaben wie in kaum einem anderen Industrieland.

Nach Angaben der OECD muss ein Durchschnittsverdiener ohne Familie fast die Hälfte seines Einkommens abgeben - nur in Belgien ist der Wert noch höher. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat für die Studie die Situation in ihren 35 Mitgliedsstaaten verglichen.



In Deutschland sind nach OECD-Angaben Steuern und Abgaben überdurchschnittlich hoch. Zur Begründung wird vor allem auf hohe Sozialabgaben, zum Beispiel für die Renten- und Arbeitslosenversicherung verwiesen.