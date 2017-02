OECD-Studie Viele Mütter in Deutschland arbeiten in Teilzeit

Die Wochenarbeitszeit von Müttern in Deutschland ist mit durchschnittlich 20 Stunden relativ kurz. (picture-alliance / Tobias Kleinschmidt)

In Deutschland arbeiten überdurchschnittlich viele Mütter in Teilzeit.

Das geht aus einer Studie der OECD hervor, die in Berlin veröffentlicht wurde. Demnach gingen 39 Prozent der Mütter einer Erwerbstätigkeit in Teilzeit nach. Nur in Österreich und den Niederlanden sei diese Quote noch höher. Bezahlte und unbezahlte Arbeit sei innerhalb von deutschen Familien immer noch nicht ausgeglichen aufgeteilt, hieß es. Als Konsequenz fordert die OECD unter anderem die Betreuungsangebote für Kinder auszubauen und flexibler zu gestalten. Väter sollten häufiger in Elternzeit gehen. - In der Studie wurden Daten aus 21 Staaten aus Europa sowie den USA miteinander verglichen.