Migrantenkinder sind einer OECD-Studie zufolge in der Europäischen Union nach wie vor benachteiligt und haben eine geringere Chance, eine weiterführende Schule abzuschließen.

Doch man habe über die Generationen hinweg auch erhebliche Fortschritte festgestellt, sagte Studienkoordinator Thomas Liebig von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Deutschlandfunk. So seien die Kinder der Migranten innerhalb der EU außergewöhnlich gut integriert.



In der Länderstudie für Deutschland seien zudem "sehr große Bildungsfortschritte" bei den heutigen Kindern im Vergleich zu ihrer Elterngeneration beobachtet worden. Sie hätten teilweise bessere Ergebnisse in Bildung und Arbeitsmarkt als vergleichbare Kinder von Personen, die in dem Land geboren seien, wie die Studie gezeigt habe.



Liebig resümierte, es gebe Fortschritte über die Generationen, diese seien aber "noch nicht groß genug, um die erhebliche Lücke, die gerade bei den Eltern bestand, komplett zu schließen". Das brauche mehrere Generationen.



Einen negativen Trend habe man hingegen bei den zugewanderten türkischen Frauen in Deutschland festgestellt. Bei diesen Frauen habe sich der Bildungsstand über die Jahre hinweg verschlechtert. Das bedeute, dass man in die Integration dieser Frauen mehr investieren müsse, betonte Liebig. Denn - das sei ein weiterer Befund der Studie - je besser die Mütter integriert seien, desto höher seien die Integrationschancen der Kinder, vor allem der Töchter.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.