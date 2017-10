Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat den Vorschlag, die ARD als nationalen Sender abzuschaffen, zurückgewiesen.

An der Grundstruktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollte man nicht rütteln, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Deutschland sei sehr gut aufgestellt mit dem System aus ARD, ZDF und Deutschlandradio. Es gebe intelligentere Möglichkeiten, um Einsparungen zu erreichen. Dreyer verlangte, den Rundfunkbeitrag über lange Zeit stabil zu halten. Dafür müssten die Rundfunkanstalten effizienter werden.



Sachsen-Anhalts Medienminister Robra hatte einen weitgehenden Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert. Seiner Ansicht nach reicht das ZDF als nationaler Sender. Die ARD soll sich seiner Meinung nach künftig auf die Berichterstattung aus den Bundesländern beschränken. Dreyer sagte, sie gehe davon aus, dass es für diese ungewöhnliche Positionierung keine Mehrheit in der Ländergemeinschaft gebe. Die Regierungschefs der Bundesländer kommen ab morgen in Saarbrücken zusammen, um über Reformen der Sender zu beraten.