Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich noch nicht auf die konkrete Ausgestaltung der geplanten Reformen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk geeinigt.

Man begrüße zwar die bisherigen Sparvorschläge der Intendanten, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Dreyer, nach der Konferenz in Saarbrücken. Sie seien aber noch nicht ausreichend. Die SPD-Politikerin kündigte zudem an, dass die Sieben-Tage-Regelung für die Verweildauer von Sendungen in den Mediatheken der Sender gelockert werden solle. Die jetzigen Richtlinien setzten den Sendern unnatürliche Grenzen.



Dreyer betonte, es sei nicht die Auffassung der Ministerpräsidenten, die ARD teilweise aufzulösen. Sie bezog sich damit auf Aussagen des sachsen-anhaltischen Staatskanzlei-Chefs Robra. Dieser hatte massive Einschnitte im ARD-Programm gefordert.