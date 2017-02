Öffentlicher Dienst Angeblich Fortschritte bei Länder-Tarifverhandlungen

Ein Banner der Gewerkschaft Verdi mit der Aufschrift "Heute Warnstreik". (dpa/picture-alliance/Christoph Schmidt)

Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder gibt es offenbar Annäherungen.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Rande der dritten und vorläufig letzten Runde in Potsdam. Mittlerweile liege ein Gesamtpaket vor, das derzeit gegengerechnet werde. Am Nachmittag hatten sich die Tarifkommissionen der Gewerkschaften erstmals mit dem Stand der Gespräche befasst. Diese Gremien entscheiden letztendlich über die Ergebnisse der Verhandlungsführer. Neben strukturellen Änderungen verlangen die Gewerkschaften höhere Gehälter von sechs Prozent. Die Arbeitgeber lehnen dies als nicht finanzierbar ab.