Der Präsident des Bundesverwaltungsamtes, Verenkotte, hat vor einem Personalnotstand im Öffentlichen Dienst gewarnt.

Grund sei eine absehbare Pensionierungswelle, sagte Verenkotte den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wenn man jetzt kein umfassendes Einstellungsprogramm auflege, werde es bestimmte Dienstleistungen in Zukunft gar nicht mehr geben und andere könnten nicht mehr in der gewohnten Qualität angeboten werden.



Der Vorsitzende des Beamtenbundes, Dauderstädt, beklagte, in der Steuerverwaltung gebe es bereits jetzt gravierende Personallücken.