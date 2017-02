Öffentlicher Dienst Erneut tausende Beschäftigte im Ausstand

In mehreren Bundesländern sind erneut tausende Beschäftigte auf die Straße gegangen. (picture-alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder haben erneut tausende Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt.

In Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen und Bremen versammelten sich nach Gewerkschaftsangaben etwa 13.000 Landesbedienstete zu zentralen Kundgebungen. Allein in Düsseldorf zogen dem Deutschen Beamtenbund zufolge rund 7.000 Menschen vor den Landtag. Von den Warnstreiks betroffen waren unter anderem Universiätskliniken und Universitäten, Straßenmeistereien, Jobcenter und zahlreiche Behörden. Verdi-Chef Bsirske forderte die Arbeitgeber auf, zügig ein akzeptables Angebot vorzulegen, das den Beschäftigten eine faire Beteiligung am Wirtschaftswachstum biete. Die Gewerkschaften fordern für die Landesbeschäftigten sechs Prozent mehr Geld. Die Tarifgemeinschaft der Länder hat das als zu hoch zurückgewiesen. Die Verhandlungen werden kommende Woche in Potsdam fortgesetzt.