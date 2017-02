Öffentlicher Dienst Gewerkschaften dehnen Warnstreiks aus

Ein Banner der Gewerkschaft Verdi mit der Aufschrift "Heute Warnstreik". (dpa/picture-alliance/Christoph Schmidt)

In mehreren Bundesländern müssen Eltern und Schüler heute mit weiteren Einschränkungen des Schulunterrichts rechnen.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder wollen unter anderem die Lehrer in Hamburg ganztägig ihre Arbeit niederlegen. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind ebenfalls Warnstreiks geplant. Betroffen sind auch Straßenbau- und Verkehrsbetriebe. Der Winterdienst soll laut Gewerkschaft Verdi aber gewährleistet werden. Bereits gestern hatte es in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen zahlreiche Warnstreiks und Protestaktionen gegeben.



Die Tarifgemeinschaft der Länder weist die Gewerkschaftsforderungen nach einem Lohnplus von sechs Prozent als zu hoch zurück. Ein Angebot haben die Länder bisher nicht vorgelegt. Die Verhandlungen sollen Mitte Februar weitergehen.