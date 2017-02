Öffentlicher Dienst Gewerkschaften kündigen neue Arbeitsniederlegungen an

Plakate an der Eingangstür einer Kindertagesstätte in Nürnberg (dpa-Bildfunk / Daniel Karmann)

Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts der Länder wird es auch in der nächsten Woche zu Warnstreiks kommen.

Die Gewerkschaften Verdi und GEW kündigten heute weitere Arbeitsniederlegungen und begleitende Proteste an. Geplant seien Aktionen in zahlreichen Bundesländern. Am kommenden Dienstag will Verdi beispielsweise in Baden-Württemberg aktiv werden. Dort sollen Autobahnmeistereien, Regierungspräsidien oder Universitäten von mehrstündigen Warnstreiks betroffen sein. Für Mittwoch sind unter anderem Aktionen in Hessen angekündigt, einen Tag später folgen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. - Die Gewerkschaften fordern für die 800.000 Angestellten der Länder ein Lohnplus von sechs Prozent. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder lehnt dies als zu hoch ab.