Die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst haben für März Warnstreiks angekündigt.

Eine erste Runde der Tarifverhandlungen für die 2,3 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen war zuvor ohne Ergebnis geblieben. In einer Mitteilung verwies Verdi darauf, dass die Friedenspflicht am Mittwoch ende. Auch der Deutsche Beamtenbund kündigte Protestaktionen vor der nächsten Verhandlungsrunde am 12. und 13. März an. Vor Ostern werden die Arbeitgeber jedoch kein Angebot vorlegen, sagte Innenstaatssekretär Engelke. Für April ist eine dritte Verhandlungsrunde vereinbart.



Die Gewerkschaften fordern ein Lohnplus von sechs Prozent. Die Arbeitgeber lehnen dies als zu hoch ab. Betroffen sind unter anderem Erzieher, Mitarbeiter von Müllabfuhr, Straßenreinigung und Krankenhäusern.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.