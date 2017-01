Öffentlicher Dienst Gewerkschaften kündigen Warnstreiks an

Bleiben die Tarifgespräche ohne Ergebnis, könnte es bald wieder Warnstreiks geben. (dpa/picture-alliance/Christoph Schmidt)

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder haben die Gewerkschaften zu Warnstreiks aufgerufen.

In den nächsten Tagen und Wochen solle es entsprechende Protestaktionen geben, kündigten der Deutsche Beamtenbund und Verdi an. Zuvor war die zweite Verhandlungsrunde in Potsdam weitgehend ergebnislos verlaufen.



Verdi-Chef Bsirske hatte bereits vor Beginn kritisiert, dass die Arbeitgeber noch kein Angebot unterbreitet hätten. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder wiederum machte deutlich, dass sie die Gewerkschaftsforderung mit einem Gesamtvolumen von sechs Prozent für zu hoch hält. - Hessen ist seit 2004 nicht mehr Mitglied in der Tarifgemeinschaft, übernimmt die Abschlüsse aber in der Regel weitgehend.