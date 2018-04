Die Gewerkschaften haben sich zufrieden über den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst gezeigt.

Der Vorsitzende des Beamtenbundes, Silberbach, sagte im SWR-Radio, die Einigung biete bessere Chancen im Werben um Fachkräfte. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sprach von einem guten Abschluss. Damit werde der öffentliche Dienst gestärkt und attraktiver. Verdi-Chef Bsirske hatte noch in der Nacht erklärt, es sei das beste Ergebnis seit vielen Jahren erzielt worden.



Der Deutsche Städtetag nannte den Tarifabschluss "vertretbar", warnte aber zugleich, Mehrausgaben von über sieben Milliarden Euro über die vereinbarte Vertragslaufzeit von 30 Monaten seien vor allem für strukturschwache Orte schwer zu verkraften.



Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhalten in den kommenden zweieinhalb Jahren eine Lohnerhöhung in drei Stufen zu 3,2 Prozent, 3,1 Prozent und 1,1 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.