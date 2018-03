Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes haben die Gewerkschaften massive Warnstreiks noch vor Ostern angekündigt.

Dies teilten Verdi und der Deutsche Beamtenbund in Potsdam mit, nachdem es in der zweiten Verhandlungsrunde keine Annäherung gegeben hatte. Verdi-Chef Bsirske sagte, die Ausstände sollten in der gesamten Breite des öffentlichen Dienstes der Kommunen und des Bundes stattfinden. Auch Flughäfen würden betroffen sein, aber nicht im Ferienverkehr zu Ostern.



Die Gewerkschaften verlangen sechs Prozent mehr Geld, mindestens jedoch monatlich 200 Euro zusätzlich.

