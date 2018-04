Die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind voran gekommen. Die Gremien von Gewerkschaften und Arbeitgebern beraten am Abend in Potsdam über einen heute erzielten Kompromiss. Dieser sieht inoffiziellen Angaben zufolge mehr Einkommen in drei Stufen vor.

Rückwirkend zum ersten März soll es im Schnitt 3,19 Prozent mehr geben, zum ersten April 2019 3,09 Prozent mehr und schließlich zum ersten März 2020 weitere 1,06 Prozent. Außerdem sollen bis zur Entgeltgruppe sechs einmalig 250 Euro gezahlt werden.



Stimmen die Tarifkommissionen von Verdi und dbb sowie der kommunale Arbeitgeberverband zu, wären weitere Warnstreiks abgewendet. Wie aus Potsdam verlautet, wird aber noch mit mehreren Stunden Beratung gerechnet.



Die Gewerkschaften hatten für die 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 200 Euro pro Monat gefordert.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.