Öffentlicher Dienst Tarifverhandlungen gehen weiter

Deutscher Beamten Bund - Logo (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder gehen am Nachmittag in Potsdam in die zweite Runde.

Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern sechs Prozent mehr Geld für die rund 800.000 Angestellten. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder weist die Forderung als überzogen zurück, hat aber bisher kein eigenes Angebot vorgelegt. Die erste Tarifrunde Mitte Januar war ergebnislos vertagt worden.