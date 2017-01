Öffentlicher Dienst Verdi und Beamtenbund bringen Streiks ins Gespräch

Deutscher Beamten Bund - Logo (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Zu Beginn der zweiten Tarifverhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst der Länder haben die Gewerkschaften mit Warnstreiks gedroht.

Verdi-Chef Bsirske sagte in Potsdam, man strebe grundsätzlich eine Einigung am Verhandlungstisch an. Sollten die Arbeitgeber jedoch kein überzeugendes Angebot unterbreiten, gebe es auch andere Möglichkeiten. In diesem Sinne äußerte sich auch der Verhandlungsführer des Beamtenbundes, Russ.



Die Gewerkschaften fordern für die rund 800.000 Angestellten sechs Prozent mehr Geld. Das hält die Tarifgemeinschaft deutscher Länder für überzogen.