Öffentlicher Dienst Vor dritter Tarifrunde weitere Warnstreiks angekündigt

Auch für nächste Woche haben die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst der Länder zu Wanstreiks aufgerufen. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Silas Stein)

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder wollen die Gewerkschaften den Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde Anfang der Woche noch einmal erhöhen.

Nach Angaben von Verdi sind am Dienstag mehrere tausend Beschäftigte zu Warnstreiks aufgerufen. Die Schwerpunkte würden dann in Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg und Sachsen-Anhalt liegen. Einen Tag später seien Warnstreiks in Berlin und in Thüringen geplant. Morgen solle es nur kleinere Aktionen geben. - Die dritte und vorerst letzte Verhandlungsrunde findet am Donnerstag und Freitag in Potsdam statt.