Öffentlicher Dienst Warnstreiks ab morgen möglich

Die zweite Tarifrunde ist gescheitert - die Gewerkschaften rufen zu Warnstreiks auf. (Daniel Bockwoldt)

Nach einer weiteren ergebnislosen Tarifrunde für die Angestellten der Länder rufen die Gewerkschaften für die nächsten Tage und Wochen zu Streiks auf.

Betroffen davon können Schulen, Unikliniken, Polizei, Justizverwaltung und Straßenmeistereien sein. In Niedersachsen kündigte die Lehrergewerkschaft GEW schon für morgen Warnstreiks an Schulen an. Die Gewerkschaften kritisieren, dass die Verhandlungen für die Angestellten im öffentlichen Dienst bisher keine Ergebnisse gebracht haben.



Die Tarifgemeinschaft der Länder weist die Gewerkschaftsforderungen nach einem Lohnplus von sechs Prozent als zu hoch zurück. Ein eigenes Angebot gibt es aber nicht. Die Verhandlungen sollen Mitte Februar weitergehen.