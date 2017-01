Öffentlicher Dienst Warnstreiks an Schulen in Niedersachsen und NRW

Ein Schild mit der Aufschrift "Warnstreik". (picture alliance / dpa / Arno Burgi)

Nach den ergebnislosen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder soll es heute Warnstreiks geben.

Arbeitsniederlegungen und Protestaktionen sind nach Gewerkschaftsangaben vor allem an Schulen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen geplant. In Mecklenburg-Vorpommern sollen neben Schulen auch Landeseinrichtungen wie Straßen- und Autobahnmeistereien lahmgelegt werden. Die Tarifgemeinschaft der Länder weist die Gewerkschaftsforderungen nach einem Lohnplus von sechs Prozent als zu hoch zurück. Ein Angebot haben die Länder bisher nicht vorgelegt. Die Verhandlungen sollen Mitte Februar weitergehen.