Öffentlicher Dienst Warnstreiks auch in der kommenden Woche

Verdi hat Mitarbeiter in mehreren Bundesländern erneut zu Warnstreiks aufgerufen. (dpa/picture-alliance/Christoph Schmidt)

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder wollen die Gewerkschaften die Warnstreiks kommende Woche fortsetzen.

Neben Schulen und Straßenmeistereien sollen dann auch Ministerien, Universitäten und Unikliniken betroffen sein. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi soll es dann Protestaktionen unter anderem in Baden-Württemberg, im Saarland und in Rheinland-Pfalz geben. Heute beteiligten sich wieder tausende Beschäftigte in mehreren Bundesländern an Warnstreiks. Die Gewerkschaften fordern für die Landesbeschäftigten sechs Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt.