Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben die Gewerkschaften ihre Warnstreiks ausgeweitet.

Schwerpunkt war diesmal Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben der Gewerikschaft Verdi legten rund 20.000 Beschäftigte die Arbeit nieder. In zahlreichen Städten blieben Bahnen und Busse in den Depos. Kitas, Verwaltungen und die Müllabfuhr wurden ebenfalls bestreikt. Auch in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern gab es Ausstände. Die kommunalen Arbeitgeber kritisierten die Warnstreiks als völlig unverhältnismäßig. Belastet werde vor allem die unbeteiligte Bevölkerung.



Die Gewerkschaften fordern für die insgesamt 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.