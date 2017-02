Öffentlicher Dienst Warnstreiks beginnen in mehreren Bundesländern

Warnstreiks im Öffentlichen Dienst (Daniel Bockwoldt)

Im Öffentlichen Dienst der Länder haben die Warnstreiks der Beschäftigten begonnen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft rief Lehrkräfte und Pädagogen in vier Bundesländern zu vorübergehenden Arbeitsniederlegungen auf. Alleine in Nordrhein-Westfalen beteiligten sich demnach mehr als 2.000 Menschen. Auch in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern gab es Warnstreiks. In Hamburg waren Verwaltungs- und Reinigungskräfte zum Ausstand aufgerufen. Die Gewerkschaften fordern für die rund 800.000 Angestellten ein Lohnplus von sechs Prozent. Eine zweite Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder war gestern ergebnislos geblieben.