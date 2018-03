Mit Warnstreiks in Niedersachsen haben die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst ihre Proteste fortgesetzt.

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, werden unter anderem Kindertagesstätten, Jobcenter und Stadtwerke in Peine und Salzgitter bestreikt. In Hamburg ist eine Kundgebung geplant.



Die Gewerkschaft fordert für die 2,3 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 200 Euro pro Monat. Ein Abschluss soll auch auf mehr als 340.000 Beamte und Anwärter übertragen werden. Die zweite Verhandlungsrunde steht am 12. und 13. März an.

