Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben in Norddeutschland vielerorts zu Einschänkungen geführt.

In Hannover blieben unter anderem die städtischen Kindertagesstätten geschlossen, Stadtbahnen und Busse fuhren nicht. Auch weitere städtische Einrichtungen wie Schwimmbäder und Museen waren betroffen. In Bremen, Braunschweig und Berlin wurde ebenfalls gestreikt.



In den bisher zwei Verhandlungsrunden hatten die Arbeitgeber noch kein Angebot für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen vorgelegt. Verdi und der Beamtenbund verlangen sechs Prozent mehr Geld, mindestens jedoch monatlich 200 Euro zusätzlich.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.