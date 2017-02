Öffentlicher Dienst Warnstreiks gehen in mehreren Bundesländern weiter

Verdi hat Mitarbeiter in mehreren Bundesländern erneut zu Warnstreiks aufgerufen. (dpa/picture-alliance/Christoph Schmidt)

In mehreren Bundesländern sind erneute Warnstreiks im öffentlichen Dienst angelaufen.

Laut Gewerkschaft Verdi sind in Schleswig-Holstein und Niedersachsen tausende Beschäftigte der Landesbetriebe Straßenbau und Verkehr aufgerufen, nicht zu arbeiten. Der Winterdienst aber solle sichergestellt werden. An Schulen in Hamburg beteiligten sich demnach Pädagogen, Verwaltungsangestellte sowie Reinigungskräfte und Hausmeister an den Aktionen. Zu einer Protestkundgebung im thüringischen Erfurt werden hunderte Teilnehmer von Gewerkschaften und Beamtenbund erwartet. Gemeinsam fordern sie für die Landesbeschäftigten insgesamt sechs Prozent mehr Lohn. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder lehnt dies als zu hoch ab.