Im Öffentlichen Dienst kommt es heute wieder zu Warnstreiks.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ist unter anderem der öffentliche Nahverkehr in Düsseldorf, Köln und Bonn betroffen. Hinzu kommen in einigen nordrhein-westfälischen Städten die Kindertagesstätten, Müllabfuhr, Sparkassen sowie Stadtreinigungen und Verwaltungen. Auch in Leipzig soll es Warnstreiks geben. Verdi rechnet damit, dass sich mehr als 10.000 Beschäftigte beteiligen.



Gestern hatte die Welle von Warnstreiks mit bundesweit rund 35.000 Teilnehmern ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Die Gewerkschaften fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.