Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen heute vor allem Rheinland-Pfalz und den Ballungsraum München.

Dort sollen jeweils zahlreiche Kindertagesstätten geschlossen bleiben. In einigen kleineren Orten in Rheinland-Pfalz werden voraussichtlich gar keine Kitas öffnen. In München sollen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi auch die Müllabfur, die Stadtwerke und verschiedene Ämter betroffen sein. In Mainz sind Bus- und Straßenbahnfahrer zur ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Hier ist mit massiven Einschränkungen im Nahverkehr zu rechnen.



In dem Tarifstreit fordern die Gewerkschaften für die 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

