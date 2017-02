Öffentlicher Dienst Warnstreiks in sechs Bundesländern

Warnstreik in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) (dpa / picture-alliance / Andreas Arnold)

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder wollen heute Beschäftigte in sechs Bundesländern auf die Straße gehen.

Warnstreiks soll es demnach in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg und Sachsen-Anhalt geben. Da auch angestellte Lehrer an den Protesten teilnehmen, sind zahlreiche Unterrichtsausfälle wahrscheinlich. Mit den Aktionen wollen die Landesbediensteten den Druck auf die Arbeitgeber weiter erhöhen. Die Gewerkschaften fordern insgesamt sechs Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Die Tarifgemeinschaft der Länder lehnt dies als zu hoch ab. Die dritte und vorerst letzte Verhandlungsrunde beginnt am Donnerstag in Potsdam.