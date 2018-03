Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben sich heute mehr als 20.000 Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt.

Nach Gewerkschaftsangaben lag der Schwerpunkt erneut in Nordrhein-Westfalen, wo allein gut 14.000 Mitarbeiter dem Aufruf zu Arbeitsniederlegungen folgten. In Köln, Düsseldorf und Bonn kam der Nahverkehr zum Erliegen. Auch in Bayern, Rheinland-Pfalz, im Saarland und Hamburg gab es Aktionen. Für morgen wurden weitere Proteste in mehreren Bundesländern angekündigt. Die Gewerkschaften fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.