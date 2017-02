Öffentlicher Dienst Weitere Warnstreiks in mehreren Ländern

Tausende Beschäftigte beteiligen sich an Warnstreiks (dpa/picture-alliance/Christoph Schmidt)

Im Öffentlichen Dienst der Länder hat es neue Warnstreiks gegeben.

Schwerpunkte waren nach Gewerkschaftsangaben Sachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. In Sachsen kamen nach Angaben des Deutschen Beamtenbundes 10.000 Streikende zu einer zentralen Kundgebung in Dresden zusammen. Demonstrationen fanden auch in Wiesbaden, Mainz und Saarbrücken statt. Die Gespräche mit den Ländern sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Die Gewerkschaften fordern für die 800.000 Angestellten der Länder ein Gehaltsplus von sechs Prozent. Hessen gehört zwar nicht der Tarifgemeinschaft der Länder an, die Forderungen der Gewerkschaften sind aber gleich.