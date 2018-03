Im Tarifkonflikt für den Öffentlichen Dienst plant die Gewerkschaft Verdi nach Ostern eine weitere Welle von Warnstreiks in vielen Bundesländern.

Es gehe vor allem um ein starkes Signal für eine spürbare Mindesterhöhung beim Lohn, erklärte ein Sprecher. Hier hätten die Arbeitgeber bislang keinerlei Gesprächsbereitschaft gezeigt. Ein genauer Termin für die neuen Aktionen wurde nicht genannt.



Heute wurden die Warnstreiks fortgesetzt. Der Schwerpunkt liegt in Rheinland-Pfalz, aber auch im Großraum München.



In dem Tarifstreit für den Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaften für die 2,3 Millionen Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro im Monat. Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt. Die nächste Verhandlungsrunde beginnt am 15. April.

