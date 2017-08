Öffnungszeiten Shopping als sonntägliches Freizeitangebot?

Den Pulli für kühle Abendstunden, das neue Smartphone, das man sich mal gönnen möchte, die Freizeitlektüre für den Urlaub – längst ist das sonntägliche Einkaufsvergnügen auch bei uns Realität. Nur dass davon nicht der Einzelhandel in den Innenstädten profitiert, sondern Amazon und Co, denn geshoppt wird sonntags online – oder zum Beispiel in Maastricht.

Eine Sendung von Barbara Weber und Michael Roehl (Moderation)