In Österreich sorgt eine Durchsuchung beim Verfassungsschutz für Wirbel. Die oppositionelle SPÖ setzte eine Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrats durch. Sie vermutet, dass FPÖ-nahe Kräfte gezielt Akten über die rechte Szene beschlagnahmen ließen - was diese jedoch dementieren.

Eingesetzt wurde demnach eine Einheit, die eigentlich für Straßenkriminalität zuständig ist. Die endgültige Entscheidung für die Mobilisierung dieser Einheit traf laut einem Bericht der Zeitung "Der Standard" Peter Goldgruber, er ist Generalsekretär im Wiener Innenministerium und wurde von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl eingesetzt.



SPÖ-Chef Christian Kern formulierte daraufhin einen Verdacht: "Offensichtlich haben hier der FPÖ nahestehende Kräfte im Innenministerium die Gelegenheit am Schopf gepackt und Tatsachen geschaffen - weit über den ursprünglichen Ermittlungsinhalt hinaus." Die liberale Partei Neos bestätigte die Einberufung des Nationalen Sicherheitrats. Bundespräsident Alexander Van der Bellen erwarte "eine rasche und vollständige Aufklärung", berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA. Demnach bezeichnete der Staatschef die Vorgänge in einer Stellungnahme am Freitag als "höchst ungewöhnlich und irritierend".



Das ÖVP-geführte Justizministerium forderte einen Bericht für bereits Anfang nächster Woche an. Der Sachverhalt und die in der Öffentlichkeit bekannt gewordenen Argumente und Umstände machten es "erforderlich, umgehend sich berichten zu lassen". Dem schloss sich Bundeskanzler Kurz in einer knapp gehaltenen schriftlichen Stellungnahme an und forderte "volle Aufklärung und Transparenz aller beteiligten Ministerien".



Nach Angaben des "Standards" sowie des Magazins "Profil" sollen bei der Aktion Datenträger mit Erkenntnissen über das rechtsextreme Milieu beschlagnahmt worden sein, die mit den eigentlichen Vorwürfen gar nichts zu tun haben. Dabei sei es etwa um Ermittlungserkenntnisse zu Burschenschaftlern

und Identitären Bewegung gegangen. Die FPÖ unterhält enge Verbindungen zu Burschenschaften. Von den 51 FPÖ-Abgeordneten im österreichischen Parlament sind mehr als ein Drittel Mitglieder von Burschenschaften. Auch bei den FPÖ-Kabinettsmitgliedern gibt es einen hohen Anteil von Burschenschaftern.



Goldgruber wies die Berichte am Donnerstag laut APA als "Fake News" zurück. Bei der Durchsuchung in den Räumen des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) habe die Polizei-Sondereinheit "die staatsanwaltlichen Aktionen lediglich begleitet", hieß es weiter. Welche Daten beschlagnahmt worden seien, entziehe sich der Kenntnis des Innenministeriums. Die Polizisten seien "zu keinem Zeitpunkt in Besitz dieser Daten" gewesen. Goldgrubers Ressortchef, Innenminister Kickl, bezeichnete sich derweil im Rundfunksender "Ö1" als "falscher Ansprechpartner". Ihm stehe eine entsprechende Beurteilung "überhaupt nicht zu". Die Staatsanwaltschaft führe das Verfahren und sei auch dafür verantwortlich, welche Maßnahme gesetzt werde.



Die Durchsuchung fand demnach im Rahmen von Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen drei Beamte wegen Unterschlagung statt. In der Regel kümmere sich um solche Fälle die Finanzpolizei. Laut den Berichten wurden bei der Durchsuchung aber nicht nur Dokumente von Verdächtigen beschlagnahmt, sondern auch die Festplatte einer - nicht verdächtigten - Referatsleiterin für Extremismus. Auf der Festplatte sei der gesamte Extremismus-Ermittlungsstand des Verfassungsschutzes bis zum Jahr 2006 gespeichert - darunter auch jene Erkenntnisse zu Burschenschaftern und Identitären.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.