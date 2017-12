Ehemalige Spitzenpolitiker und Intellektuelle haben in einem Appell zu einer Ächtung der neuen österreichischen Regierung aufgerufen.

So wird in dem Papier, das die französische Zeitung "Le Monde" veröffentlichte, gefordert, Minister der rechtspopulistischen FPÖ nicht zu empfangen. Es seien Erben des Nationalsozialismus, die in der neuen österreichischen Regierung an die Macht gekommen seien, hieß es. Die Unterzeichner des Aufrufs verlangen einen Boykott der EU-Ratspräsidentschaft Wiens. Zu ihnen gehören unter anderen der ehemalige französische Außenminister Kouchner, die frühere kanadische Premierministerin Campbell sowie der Friedensnobelpreisträger Ramos-Horta.

