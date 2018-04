In Österreich sind Presseberichten zufolge Ermittlungen gegen die Identitäre Bewegung eingeleitet worden.

Wie lokale Medien unter Berufung auf die zuständige Staatsanwaltschaft melden, wurden sechs Privatwohnungen sowie vier Geschäfts-und Vereinslokale durchsucht, unter anderem in Graz. Die Razzien haben sich demnach auch gegen den Chef der Gruppe in Österreich, Sellner, gerichtet. Nach Informationen der Zeitung " Der Standard" geht es um den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung und Verhetzung. Sellner wurde vor allem mit Aktionen gegen Zuwanderer und Asylbewerber bekannt. - Die Identitäre Bewegung ist auch in Deutschland aktiv.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.