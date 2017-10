Der Wahlkampf in Österreich wird nach Ansicht von Bundeskanzler Kern vor Gericht aufgearbeitet werden müssen.

Zur Begründung sagte der SPÖ-Politiker der Zeitung "Die Presse", die Niederträchtigkeit habe ein außerordentliches Ausmaß erreicht. Das "kriminelle Potenzial" habe er vor seinem Gang in die Politik im Vorjahr unterschätzt. Die SPÖ erstattete gestern Anzeige wegen des Versuchs der Bestechung und Spionage. Sie richtet sich gegen den Vertrauten von ÖVP-Chef Kurz. Die konservative Partei hatte zuvor selbst Klage wegen Verhetzung gegen den Noch-Koalitionspartner angekündigt. Die SPÖ soll - angeblich ohne Wissen der Parteispitze - rassistische und antisemitische Inhalte von falschen Facebook-Seiten in Auftrag gegeben haben, die sich gegen Kurz richteten.



In Österreich wird am 15. Oktober ein neues Parlament gewählt.