Österreichs Bundespräsident Van der Bellen hat vor den Regierungsverhandlungen auf die große Bedeutung der Europäischen Union für das Land verwiesen.

Als Bundespräsident wolle er darauf achten, dass die europäischen Grundwerte auch künftig der "Kompass für die Zukunft Österreichs" blieben, sagte Van der Bellen in Wien. Er werde außerdem inhaltliche Ziele und personelle Vorschläge der nächsten Regierung genau prüfen. In Österreich kann der Bundespräsident einzelne Personalvorschläge für Ministerposten ablehnen. Theoretisch hat er auch freie Hand bei der Wahl des Bundeskanzlers.



Bei der Wahl in Österreich war die konservative ÖVP mit ihrem Spitzenkandidaten Kurz als Sieger hervorgegangen - vor den Sozialdemokraten der SPÖ und der rechtspopulistischen FPÖ. Eine Regierungsbeteiligung der FPÖ gilt als wahrscheinlich.