Österreich erinnert heute an den so genannten Anschluss an Nazi-Deutschland vor 80 Jahren.

Beim Staatsakt in der Wiener Hofburg werden Bundespräsident Van der Bellen und Bundeskanzler Kurz sprechen. Die Festrede wird der Künstler André Heller halten.



Am 12. März 1938 waren deutsche Truppen in Österreich einmarschiert. Die Eingliederung in das Deutsche Reich erfolgte ohne nennenswerten Widerstand.



Die Regierung in Wien plant, eine Gedenkmauer zur Erinnerung an die österreichischen Opfer des Holocaust zu errichten. Ein Kabinettsbeschluss dazu soll am Mittwoch fallen. Bundeskanzler Kurz sagte, für die jüdische Bevölkerung habe 1938 ein beispielloser Leidensweg begonnen. Dieses dunkle Kapitel der österreichischen Geschichte dürfe nie in Vergessenheit geraten.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.