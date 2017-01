Österreich Ermittlungen nach sexuellen Übergriffen an Silvester

Blaulicht eines Polizeiautos, das von einer Pkw-Fensterscheibe reflektiert wird (picture alliance / dpa)

In Innsbruck ist es in der Silvesternacht offenbar zu mehreren sexuellen Übergriffen auf junge Frauen gekommen.

Nach Angaben des Landeskriminalamtes Tirol haben sich bisher 18 Opfer gemeldet. Die Frauen hätten angegeben, von Gruppen aus bis zu zehn Männern im Stadtzentrum bedrängt und sexuell belästigt worden zu sein. Von den Tätern fehlt laut Polizei bislang jede Spur. Die Übergriffe in Österreich erinnern an die Vorfälle in der Silvesternacht vor einem Jahr in Köln. Damals hatten hunderte Männer vor dem Hauptbahnhof Frauen sexuell belästigt und bestohlen.