Österreichs früherer Finanzminister Grasser muss sich wegen des Verdachts auf Untreue vor Gericht verantworten.

Das Oberlandesgericht Wien hat die Anklage gegen Grasser und 14 weitere Verdächtige zugelassen. Es geht um den Verkauf von zehntausenden Wohnungen im Bundesbesitz im Jahr 2006. Damals soll ein privater Bieter einen entscheidenden Hinweis für den Kaufpreis erhalten haben, so konnte er einen Konkurrenten ausstechen. Die Verdächtigen haben dafür laut Staatsanwaltschaft insgesamt rund 9,6 Millionen Euro Schmiergeld erhalten. Grasser war von 2000 bis 2007 Finanzminister in Österreich. Zunächst gehörte er der FPÖ an, von 2002 an war er parteilos.