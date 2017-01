Österreich Festnahmen bei Anti-Terror-Einsatz in Wien und Graz

Streifenwagen mit Blaulicht in den Straßen von Wien (AFP / ALEXANDER KLEIN)

Bei einem Anti-Terror-Einsatz in Österreich sind nach jüngsten Angaben 14 Personen festgenommen worden.

Den elf Männern und drei Frauen würden Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat vorgeworfen, teilte ein Sprecher des Justizministeriums in Wien mit. Sie hätten in Österreich eine Art Gottesstaat errichten wollen. Bei den Razzien in Graz und Wien waren heute früh zwei Moscheen und zehn weitere Ort durchsucht worden.