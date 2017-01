Österreich Forderung nach Flüchtlingsobergrenzen für gesamte EU

Österreichs Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil bei einer Pressekonferenz im November 2016. (dpa / picture alliance / Herbert P. Oczeret)

Österreich will einem Medienbericht zufolge Flüchtlingsobergrenzen für jeden einzelnen EU-Staat und die gesamte Europäische Union durchsetzen.

Die Regierung werde ein entsprechendes Konzept von Verteidigungsminister Doskozil in Kürze in Brüssel einbringen, heißt es in der "Bild"-Zeitung. Der sozialdemokratische Politiker fordert darin auch, Asylanträge nur noch außerhalb der EU anzunehmen - und zwar in Zentren, die eigens zu diesem Zweck in Drittstaaten wie Niger, Jordanien oder Usbekistan errichtet werden sollen. Doskozil sagte dem Blatt, angesichts begrenzter Aufnahmekapazitäten in der EU sei die bisherige Politik verfehlt und müsse begrenzt werden.