Österreich Gespräche über Beilegung der Regierungskrise gehen weiter

Das Bundeskanzleramt am Ballhausplatz in Wien (dpa)

In der österreichischen Regierungskoalition aus SPÖ und ÖVP ist noch kein Ende der Krise in Sicht.

Spitzenpolitiker beider Parteien verhandelten bis in den späten Abend im Kanzleramt in Wien, ohne dass ein Ergebnis erzielt wurde. Die Gespräche sollen nach den Worten von Bundeskanzler Kern im Laufe des Tages fortgesetzt werden. Umstritten ist unter anderem der Sparkurs von Finanzminister Schilling. Darüber hinaus geht es um einen Arbeits-Pakt mit zahlreichen Vorhaben in der Wirtschaftspolitik, um den Reformstillstand zu überwinden. Sollte dies nicht gelingen, stehen voraussichtlich Neuwahlen im Mai an.