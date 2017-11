Der österreiche Holocaust-Überlebende Rudolf Gelbard warnt vor der FPÖ und erntet dafür massive Hass-Kommentare.

Gelbard äußerte sich in einem Video, das die Menschenrechtsorganisation SOS Mitmensch auf Facebook gestellt hat, um ein Zeichen gegen den ihrer Meinung nach allzu unkritischen Umgang mit der rechtspopulistischen FPÖ zu setzen. Sie verhandelt derzeit mit der ÖVP über eine Regierungsbildung. In den Kommentaren zu dem Video wird Gelbard persönlich beleidigt. Menschen beschimpfen ihn als Lügner oder unterstellen ihm, er werde von Linksterroristen finanziert. Der Sprecher von SOS Mitmensch, Alexander Pollak, sagte in einem Beitrag des Deutschlandfunks, man sei über die Heftigkeit der Reaktionen überrascht gewesen. Viele Postings hätten gelöscht und Nutzer gesperrt werden müssen.



Gelbard macht in dem Video deutlich, nie im Leben habe er sich träumen lassen, dass in seiner Heimat wieder eine Partei wie die FPÖ an die Macht komme, deren Mitglieder die damaligen NS-Täter noch heute ehrten. Dazu verwies er auf die Verbindungen der FPÖ zu Burschenschaften. Gelbard wurde 1942 als Kind jüdischer Eltern in das KZ Theresienstadt deportiert. Nach eigenen Angaben wurden während der nationalsozialistischen Herrschaft 19 Mitglieder seiner Familie ermordet. Gelbard ist einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen.